Conheça o onze do Benfica para o jogo desta quinta-feira com o Shakhtar Donetsk. Partida está marcada para as 17h55.



Onze do Benfica

Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Florentino e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Ver comentários