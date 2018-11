Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seferovic traz Suíça a Portugal para a fase final da Liga das Nações

Avançado do Benfica apura helvéticos, que conseguiram reviravolta épica em casa.

Por Pedro Carreira | 09:02

Três golos de Haris Seferovic ajudaram este domingo a Suíça a qualificar-se para a ‘final four’ da primeira edição da Liga das Nações, que terá lugar nas cidades do Porto e de Guimarães nos dias 5, 6 e 9 de junho do próximo ano.



A jogar em casa, a seleção helvética esteve a perder por 2-0, mas deu a volta e goleou a Bélgica por 5-2, com o avançado do Benfica a ser decisivo.



A Suíça juntou-se a Portugal e à Inglaterra na fase final da prova. Em Wembley, os ingleses sofreram, mas derrotaram a Croácia por 2-1. O empate teria apurado a Espanha.



O Estádio do Dragão e o Estádio Dom Afonso Henriques vão receber a fase decisiva da competição. A proposta portuguesa tornou-se automaticamente vencedora após a equipa nacional ter triunfado no Grupo em que estava inserida, juntamente com os outros países que se candidataram: Itália e Polónia.



A UEFA exigiu estádios com capacidade mínima para 30 mil pessoas e que não estivessem geograficamente separados por mais de 150 quilómetros.



A última vaga é decidida esta segunda-feira. À seleção da Holanda bastará empatar (19h45, Sport TV1) na Alemanha, já desprovida à Liga B. A França, campeã mundial, precisa de uma vitória germânica para seguir em frente.



PORMENORES

Dois dispensados

Mário Rui e Rúben Neves foram dispensados dos trabalhos da seleção nacional após terem visto cartões amarelos que os impedem de defrontar a Polónia no último jogo da Liga A, amanhã em Guimarães (19h45).



Treino em Guimarães

Depois de, no sábado, ter empatado 0-0 com a Itália e garantido a presença na fase final da Liga das Nações, os selecionados de Fernando Santos trabalharam este domingo num dos relvados da academia do Vitória de Guimarães, tendo em vista o jogo com a Polónia.