Na estreia de Vasco Seabra - o terceiro treinador da época -, o Moreirense empatou (2-2) com o Vitória no dérbi concelhio de Guimarães. Na primeira ocasião de um jogo que estava a ser muito calculista, os cónegos marcaram por Felipe Pires (15’), num excelente remate cruzado fora do alcance de Varela. A resposta vitoriana foi quase imediata, uma vez que cinco minutos depois Edwards empatou. O jovem extremo inglês marcou de cabeça - apesar da sua baixa estatura -, correspondendo a um cruzamento teleguiado de André André.









O segundo tempo trouxe a mesma matriz de jogo, com Noah a desperdiçar o golo pouco antes do Vitória proceder à reviravolta no marcador (68’) por André André. Desta vez, foi o Moreirense a responder a preceito com Alex Soares a fazer novo empate (71’) numa jogada de insistência e de atrapalhação da defensiva vitoriana.

O final ficou marcado por um episódio insólito. Já se tinha esgotado o tempo de compensação quando falhou a energia nas torres de iluminação e foi necessário esperar mais de 15 minutos para se apontar um pontapé de canto a favorecer o Moreirense. Desse lance nada resultou e, finalmente, o dérbi terminou logo a seguir com um empate aceitável.