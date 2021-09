Segurança atingida por bolada de Ronaldo admite que não gostava do craque

Marisa Nobile é a segurança que foi atingida por uma bolada de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre o Manchester United e a equipa suíça Young Boys. A segurança brasileira admitiu que não gostava de Ronaldo, no entanto, a partir do momento em que foi atingida pela bola ficou rendida ao craque português.Logo após ter magoado Marisa, Ronaldo foi tentar perceber o estado de saúde da segurança e ofereceu-lhe aquela que é a camisola mais cobiçada do mundo."Quando ele jogava no Real Madrid eu acabei a insultá-lo. Não sabia ao certo quem ele era e quando terminou o jogo, connosco há oito horas no estádio e a querermos ir embora, ele foi correr de novo e fazer exercícios no relvado. Não ia embora! E eu falei: 'Vai terminar ou não? Aqui é a Suíça, querido! E ele mandou-me para aquele lugar. Que cara grosso, nossa", explicou ao desportivo.A preocupação do jogador no incidente de terça-feira conquistou a segurança que, confessou ter vontade de se desculpar pela anterior discussão. "Ele estava a segurar a minha mão, a fazer-me carinhos no rosto e só me perguntava: 'Você está bem, está bem, está bem?!' ", disse."Agora sou a Ronaldete número 1", acrescentou ainda.