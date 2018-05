Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança de Cristiano Ronaldo é forcado

Nuno Marecos "protegeu" o internacional português na final da Liga dos Campeões.

12:19

Cristiano Ronaldo foi "protegido" na final da Liga dos Campeões por Nuno Marecos, que também é segurança e cabo do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, segundo avança o site Touro e Ouro.



O segurança, que foi militar durante a sua vida profissional, realizou uma missão de segurança para Ronaldo, que venceu a Liga dos Campeões pelo Real Madrid no passado sábado. Nuno Marecos é atualmente responsável por uma empresa de segurança privada.



Esta terá sido a missão com maior visibilidade de Nuno Marecos, que já é conhecido por realizar várias missões a personalidades.