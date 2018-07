"Sei o bom estado em que deixei o Sporting", diz Bruno de Carvalho

O presidente destituído comentou o ponto de situação da campanha.

22:52

Bruno de Carvalho passou esta segunda-feira por Sesimbra onde visitou o Núcleo leonino local, onde cerca de 40 adeptos o aguardavam. Em declarações a Record , o ex-presidente fez um ponto de situação da campanha e comentou o elevado número de candidatos dizendo que quando as coisas estão bem no clube, é normal que apareça tanta gente."Felizmente, o Sporting está muito vivo, independentemente das candidaturas ou não candidaturas. Noto os sportinguistas muito motivados e orgulhosos do seu clube independentemente das suas preocupações e do momento que estamos a viver. Estar em família é das coisas que mais me agrada. O Sporting é aquilo que eu sempre achei: o Sporting Clube de Portugal. Tem sido muito bom verificar que as pessoas não têm memória curta. Foram cinco anos e meio a fazer o melhor que sabia, mas o que mais me agrada, depois de já ter feito muitos e muitos quilómetros, é sentir o clube muito vivo."