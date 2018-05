Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis jogos do Sporting investigados por corrupção

Jogos dos leões contra o Vitória de Guimarães, Feirense, Chaves, Tondela, Aves e Estoril estão sob investigação.

Cinco jogos de do Sporting da época 2017/2018 e ainda um outro da época 2016/2017 estão na mira da investigação de um alegado esquema de corrupção do qual o clube está a ser acusado.



O CM sabe que as partidas de futebol investigadas são jogos em que os leões disputaram o jogo com o Vitória de Guimarães, Feirense, Chaves, Tondela, Desportivo das Aves e Estoril.