Seis milhões para Paulo Fonseca na Roma

Paulo Fonseca é o novo treinador da Roma. O técnico português concluiu esta sexta-feira o acordo de desvinculação com o Shakhtar Donetsk, que implicou o pagamento de dois milhões de euros ao clube ucraniano.Esta verba, contudo, poderá vir a ser suportada pelo novo emblema do treinador português, de 46 anos, nascido na cidade de Maputo, Moçambique.A formalização do acordo com a Roma será feita no início da próxima semana. Paulo Fonseca tem à sua espera um contrato de duas épocas, mais uma de opção, e um salário anual de três milhões de euros. Ou seja, com este acordo, o antigo treinador do FC Porto (durante a época 2013/14) garante um encaixe de seis milhões de euros.Fonseca substitui no cargo Claudio Ranieri, que na temporada finda deixou a Roma no sexto lugar do campeonato italiano, lugar que garante presença na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.Ao serviço do Shakhtar Donetsk durante três anos, Paulo Fonseca conquistou três vezes a Liga e ganhou outras tantas a Taça daquele país. Venceu ainda uma Supertaça.