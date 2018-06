Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção chega a Belém para jantar com Marcelo

Presidente da República recebe jogadores portugueses.

19:34

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, recebe esta quarta-feira a seleção portuguesa do Mundial 2018 num jantar em Belém, depois do último treino antes do jogo de preparação, que acontece esta quinta-feira.



A seleção será recebida por Marcelo às 20 horas no edifício do antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e é aí que os jogadores vão jantar com Marcelo Rebelo de Sousa.



A seleção nacional, que ficou completa com a chegada de Cristiano Ronaldo na segunda-feira, vai disputar esta quinta-feira o último jogo de preparação para o Mundial 2018, num compromisso que terá início às 20h15, frente à Argélia.



No Mundial, Portugal integra o Grupo B, onde estão também as seleções de Espanha, Marrocos e Irão. A prova tem início a 14 de junho na Rússia.