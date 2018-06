Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção alemã ainda tem muito a afinar

Resultado apertado com grandes dificuldades defensivas.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:52

Uma entrada a todo o gás valeu esta sexta-feira a vitória da Alemanha sobre a Arábia Saudita. Os campeões do Mundo tiveram várias ocasiões mas mostraram debilidades com a rapidez das transições sauditas, principalmente na esquerda da defesa. A Alemanha tem muito a afinar para revalidar o título.



O mexido Werner fez o 1-0 para os alemães logo aos 8'. O nº 9 deu a Reus (boa exibição) um remate ao poste aos 11'. Repetido aos 37', antes de um dos muitos calafrios para a defesa alemã. Aos 41', um golo mal anulado à Alemanha, que conseguiu o 2-0 aos 43', com Omar a empurrar para a própria baliza um cruzamento de Werner.



A 2ª parte, de ascendente alemão, teve perigo em ambas as balizas. O prémio saudita chegou aos 84', com o 2-1 na recarga a um penálti defendido por Ter Stegen. E o escândalo só não aconteceu porque Sahlawi perdoou (90+3') de baliza aberta.