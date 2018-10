Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção de sub 19 de Futsal Feminino recebida em festa após triunfo nos Olímpicos da Juventude

Centenas de pessoas esperavam as atletas na chegada a Lisboa, este domingo.

09:55

A equipa nacional de Futsal de Sub 19, que acabou de vencer na Argentina as Olimpíadas da Juventude, foi recebida em êxtase no aeroporto de Lisboa, onde centenas de pessoas esperavam a comitiva.



As atletas conquistaram o título ao bater o Japão por 4-1 na final, disputada na última quarta-feira.



Andreia Gonçalves, mais conhecida como Fifó, foi a grande figura da final, ao apontar os quatro golos da equipa. À chegada, era o espelho do orgulho das atletas: "Fomos com o objetivo de trazer uma medalha para Portugal, sabíamos a cor que queríamos e conseguimos fazer esse feito histórico".



A jogadora, considerada a melhor do torneio, não esperava uma receção tão efusiva: "Nós estávamos lá por todos os portugueses e chegar aqui ao aeroporto e ouvir todos aqui a gritar por nós é um grande orgulho".



A jogadora fala do sacrifício da atletas: "Há dias em que não é fácil para nós. Chegamos aos treinos da escola, há outras que trabalham e não nos apetece muito, mas sabemos que naquela hora e meia, às vezes duas, temos de dar tudo porque fazemos isto pelo amor que temos à camisola, não é pelo dinheiro"



Luís Conceição, treinador da equipa que trouxe o ouro, sublinhou o reconhecimento que a equipa fez por merecer: "Os portugueses sabem receber bem e estamos satisfeitos por reconhecerem todo o nosso trabalho. O segredo foi o compromisso. Desde o primeiro dias que começamos a pensar nos Jogos Olímpicos e ao longo deste trajeto que mantemos sempre o foco".