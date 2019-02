Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção de futebol do Brasil joga primeiro amigável de 2019 em Portugal

Neymar não deverá marcar presença no duelo em território português por ainda estar a recuperar de lesão.

12.02.19

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou esta segunda-feira que o primeiro amigável de 2019 da seleção brasileira de futebol será jogado no Estádio do Dragão frente ao Panamá. A partida está marcada para 23 de março.



Encontro no estádio do FC Porto antecede o duelo entre Brasil e República Checa, em Praga, marcado para dia 26 de março.



As partidas em Portugal e República Checa servem de preparação para a Copa América que se joga de 14 de junho a 7 de julho no Brasil.