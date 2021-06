Seleção do Euro sub-21 treina na máxima força na véspera da final com Alemanha

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 esteve este sábado na máxima força no Estádio Stozice, em Ljubljana, a finalizar a preparação da final de domingo do Campeonato da Europa da categoria frente à Alemanha.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a 'equipa das quinas' correu e realizou exercícios com bola com os 23 atletas no relvado, tendência visível ao longo da primeira fase, disputada entre 24 e 31 de março, e nesta ronda eliminatória.

Portugal, finalista vencido em 1994 e 2015, e Alemanha, vencedora em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019, defrontam-se no domingo, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, numa final com arbitragem do georgiano Giorgi Kruashvili.

A 23.ª edição do Campeonato da Europa de Sub-21 integra pela primeira vez 16 participantes e tem decorrido na Hungria e Eslovénia, num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.