Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção do Uruguai correu mais 15 quilómetros que os portugueses nos primeiros jogos

Contra o Egito fizeram mais de 110,5 quilómetros, com três jogadores acima dos 11 mil metros. Forma física impressiona.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:39

O Uruguai, rival de Portugal nos oitavos de final, sábado, correu mais 15,5 quilómetros que os portugueses nos primeiros três jogos do Mundial.



Os uruguaios estão em grande forma física. Na última jornada, por exemplo, Portugal apenas correu 89 quilómetros frente ao Irão. O Uruguai chegou aos 101 quilómetros contra a Rússia. A partida em que mais distância os rivais percorreram foi a primeira: 110,5 quilómetros frente ao Egito.



O médio Vecino foi o jogador uruguaio que mais correu frente à Rússia: 10 999 metros. Frente à Arábia Saudita a honra pertenceu a outro médio, Bentancur, com 10 515. No jogo contra o Egito foram vários os ‘maratonistas’: Vecino (11535), Varela (11 259) e Bentancur (11 115) ultrapassaram os onze quilómetros percorridos.



Os números portugueses são mais modestos, embora também impressionantes. No primeiro jogo, frente a Espanha, William Carvalho foi quem mais relva percorreu (10 516 metros), seguido de João Moutinho (10 154). Na vitória frente a Marrocos quatro jogadores ultrapassaram os 10 quilómetros: William (10 431), Cédric (10 382), Gonçalo Guedes (10 379) e Raphaël Guerreiro (10 068).



Contra o Irão, o máximo foi de André Silva (9 468). William caiu para os 8 747 metros percorridos.

Ronaldo fez 8 723 metros frente a Espanha, 8 814 contra Marrocos e 7 565 no jogo do Irão.