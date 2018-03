Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção é tónico para Coentrão

Jogador acredita que pode estar no Mundial na Rússia e relançar ainda mais a sua carreira internacional.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Fábio Coentrão renasceu para o futebol em Alvalade e tudo aponta que faça parte dos convocados de Fernando Santos para os embates de preparação com o Egito e Holanda, a disputar nos dias 23 e 26 de março na Suíça, apurou o Correio da Manhã.



O lateral esquerdo, de 29 anos, tem assumido um papel preponderante na equipa de Jorge Jesus. Está forte a defender e perigoso nas ações ofensivas da equipa. Atravessa o seu melhor momento dos últimos anos e a possibilidade de estar no Mundial da Rússia neste verão tem sido um tónico motivacional importante para o relançar da carreira.



Coentrão falhou o campeonato da Europa de 2016 devido a lesão, mas nunca deixou de fazer parte das escolhas de Fernando Santos. Aliás, assim que voltou a jogar com regularidade foi chamado em setembro para os embates com as Ilhas Faroé (5-1) e Hungria (0-1), em jogos de qualificação para o Mundial . Foi opção frente aos húngaros mas saiu lesionado, logo aos 28 minutos, o que comprometeu novas chamadas.



Agora, Coentrão está mais consistente do que nunca no plano físico. Só esta temporada já alinhou em 33 jogos e apontou um golo. É preciso recuar até 2011/12, na primeira época ao serviço do Real Madrid, para atingir este número de jogos. Além disso, mostrou que está de volta ao melhor nível, em especial nos jogos com o Barcelona e Juventus na Liga dos Campeões.



Fernando Santos vai divulgar os convocados na próxima quinta-feira, pelas 12h00. O nome de Coentrão ganha ainda mais força quando Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Eliseu (Benfica) não são opção regular nos seus clubes. Antunes (Getafe) tem jogado, mas Coentrão atravessa um melhor momento de forma. Uma chamada para estes jogos pode abrir as portas do Mundial.



52 internacionalizações

Fábio Coentrão tem 52 internacionalizações por Portugal e apontou cinco golos. Falhou o Euro’2016 devido a lesão.



Regresso após 697 dias

Coentrão regressou à seleção em setembro, após um interregno de 697 dias.



Contrato até 2019

Coentrão tem contrato com o Real Madrid até 2019. Está por empréstimo no Sporting.



Bruno César no onze

O brasileiro Bruno César deve ser o escolhido para ocupar o lugar do castigado Acuña na esquerda do ataque leonino no duelo de amanhã em Chaves. Já para a posição de Bruno Fernandes (também ele castigado), Jorge Jesus tem ainda algumas dúvidas, apurou o CM. A opção mais provável poderá ser a aposta em Rúben Ribeiro e manter Bryan Ruiz no apoio ao avançado Bas Dost. O atacante holandês está recuperado e vai ocupar o lugar na frente de ataque frente ao Desportivo de Chaves.