Seleção feminina de sub-20 termina Torneio 4 Nações de andebol com derrota

A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-20 terminou este domingo a sua participação no Torneio 4 Nações, que se disputou em Hamm, na Alemanha, com uma derrota pela margem mínima frente à Espanha.

A equipa lusa foi batida pelas espanholas por 26-25, num jogo em que a seleção do país vizinho já vencia ao intervalo por 15-11, com Portugal a terminar a sua participação com apenas uma vitória nos três jogos disputados.

O único triunfo aconteceu na estreia na prova, com Portugal a bater a Alemanha por 25-24, enquanto no segundo jogo a seleção portuguesa foi derrotada pela França por 31-24.