Seleção lusa de sub-20 vence na República Checa por 4-2 em particular

Jogo serviu de preparação para o Mundial 2019.

Por Lusa | 19:20

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 venceu esta terça-feira por 4-2 a República Checa, na cidade checa de Pribram, num particular de preparação com vista ao Mundial2019, que será disputado na Polónia.



Entradas fortes em cada uma das duas partes do encontro ditaram o triunfo luso, com Nuno Santos, aos quatro minutos, e Pedro Correia, aos nove, a marcarem os golos da primeira parte, em que Zitny reduziu para os checos (36).



No segundo tempo, Pedro Neto fez o 3-1, aos 50 minutos, e Pedro Correia 'bisou' cinco minutos depois, antes de Havelka fixar, aos 49, o 4-2 final.



A formação comandada por Hélio Sousa empatou a zero com a Holanda, no Estoril, e venceu os checos durante o período internacional, que serviu para preparar o Mundial2019 da categoria, a disputar na Polónia, de 23 de maio e 15 de junho.