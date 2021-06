Seleção nacional Sub-21 já é recordista

O triunfo por 1-0 sobre a Espanha abriu à seleção nacional de sub-21 a portas para a final do Europeu do escalão, que se realiza domingo em Liubliana (Eslovénia). Mas garantiu ainda mais um feito a esta nova geração que poderá estar prestes a ser de ouro: um novo recorde de vitórias consecutivas em jogos oficiais, 12. A melhor série anterior da equipa nacional deste escalão (que em tempos se chamava ‘Esperanças’) era de 11 jogos seguidos a ganhar. Na verdade, foram dois ciclos com esse registo. O primeiro entre junho de 2004 e novembro de 2005 e o segundo entre setembro de 2013 e junho de 2015. Estes máximos caíram agora por terra, o que torna ainda mais especial a vitória de quinta-feira frente à Espanha, campeã europeia de sub-21 em título.A série em curso teve início no dia 19 de novembro de 2019, com a vitória por 3-2 na Noruega, em jogo da fase de grupos para o Europeu que domingo termina. A partir de então foi sempre a ganhar, sem falhas. O que dá ainda mais valor ao feito desta equipa comanda pelo selecionador Rui Jorge.Este domingo (20h00), frente à Alemanha, Portugal tenta pela primeira vez sagrar-se campeão europeu do escalão. Para trás ficam duas tentativas falhadas em outras tantas finais: 0-1 com a Itália (em 1994) e 0-0 (3-4 em penáltis, com a Suécia (em 2015)."A história certamente nos vai ajudar. Mas depende do nosso trabalho e talento conquistar este título. É aquele no qual temos de dar tudo para ganhar, já que é o nosso objetivo máximo", disse esta sexta-feira Jota, aludindo ao facto de muitos dos jogadores da seleção de sub-21 já terem traquejo de finais."Ainda não analisámos nada sobre a Alemanha, mas, para ter aqui chegado, obviamente será uma seleção muito forte", disse ainda o jogador do Benfica, que na última época esteve cedido ao Valladolid.