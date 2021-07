Seleção portuguesa de andebol perde frente à Dinamarca mas está a uma vitória de se apurar em Tóquio

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje por 34-28 com a Dinamarca, mas está a uma vitória frente ao Japão de se apurar para os quartos de final dos Jogos Olímpicos, independentemente dos outros resultados no Grupo B.

Frente à campeã olímpica e bicampeã do mundo, uma das principais candidatas ao ouro em Tóquio2020, a equipa treinada por Paulo Pereira perdia ao intervalo por um golo (19-20), no estádio nacional Yoyogi.

Portugal, atual quarto classificado (última posição de acesso aos 'quartos'), com dois pontos, tem vantagem direta com o Bahrain, quinto colocado, com os mesmos pontos, dado que venceu a seleção do médio oriente por 26-25.