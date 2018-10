Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção portuguesa tem “condições para ganhar” à Polónia

Fernando Santos confiante na conquista dos três pontos.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:55

Fernando Santos, que esta quarta-feira celebrou o 64º aniversário, acredita que a seleção nacional vai conquistar a segunda vitória na Liga das Nações (após o triunfo por 1-0 frente à Itália).



"A Polónia é uma equipa fortíssima, com jogadores que jogam nas melhores equipas europeias, de enorme qualidade. Fizeram um excelente jogo em Itália. Sabemos as dificuldades que nos esperam, mas tenho confiança absoluta na minha equipa e Portugal tem condições para vencer", disse o selecionador nacional na antevisão da 2ª jornada do grupo 3, da Liga A, com a Polónia, hoje às 19h45 (RTP 1).



O técnico português discordou da análise do selecionador polaco, que atribuiu um estilo de jogo defensivo à equipa das quinas. "Portugal foi campeão da Europa... se só defendesse não podia ter ganho. Queremos uma equipa forte, defensiva e ofensivamente".



A ausência de Cristiano Ronaldo é o principal destaque na seleção nacional, mas é um tema que Fernando Santos desvaloriza. "Continua focado em jogar pelo seu País. Nada vejo em contrário, bem pelo contrário. O melhor do Mundo é o melhor do Mundo, mas temos de nos centrar nos jogadores que cá estão. Confio plenamente neles."



Portugal lidera o grupo com 3 pontos, seguido pela Itália e Polónia - esta última já com 2 jogos - ambas com um ponto.



"A Polónia não é Lewandowski"

Rúben Dias, defesa da seleção nacional, reconhece a qualidade do avançado Lewandowski, mas sabe que a seleção polaca tem outras valências.



"Nós não vamos jogar só contra o Lewandowski, mas sim contra a Polónia, que é uma equipa forte. Vamos ter de estar preparados para todas as adversidades", disse o jogador na antevisão do jogo de hoje da Liga das Nações com a Polónia (19h45).