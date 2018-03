Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção sub-21 joga na CMTV

Portugal joga apuramento nos próximos jogos.

Por Andreia Candeias | 01:30

Os próximos jogos de qualificação da seleção sub-21 rumo ao Europeu do próximo ano, que se realiza em San Marino e Itália, vão ter transmissão na CMTV.



"Conseguirmos o apuramento em primeiro é o nosso objetivo", explicou Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Para o antigo internacional português, qualidade não falta à equipa de Rui Jorge: "Nos últimos dois anos vimos muitos jogadores subirem para a seleção A. Esta seleção integra duas gerações de grande qualidade: a sub-17 que foi campeã europeia e a sub-19 que foram finalistas."



A equipa das Quinas vai jogar o próximo encontro, frente ao Liechtenstein, no dia 23 de março, em Tondela. Um jogo em que será feita uma homenagem às populações vítimas dos incêndios.



"Uma das características fortes da CMTV é conseguir montar grandes operações de televisão baseadas na proximidade e na ajuda às populações. E é isso que também contamos fazer nesse primeiro dia. A CMTV é a estação de Portugal, como nos gostamos de ver a nós próprios e como achamos que o nosso público nos vê", garantiu Carlos Rodrigues, diretor-executivo do Correio da Manhã e CMTV.



Terceiro no grupo oito

Portugal ocupa atualmente o terceiro lugar do grupo 8 de apuramento. A equipa de Rui Jorge tem sete pontos, menos cinco do que a Roménia (tem mais dois jogos). Em segundo está a Bósnia com 9 pontos.



Só o primeiro vai à fase final.