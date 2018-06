Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selecção portuguesa entre as mais populares no YouTube

Portugal figura entre as equipas presentes no Mundial que mais visualizações acumula.

Por Daniela Espírito Santo | 18:52

O Mundial de Futebol ainda não começou mas já se joga no Youtube. Na maior plataforma de visualização de vídeos do planeta, a seleção portuguesa figura entre as cinco mais pesquisadas.



Tendo por base os tempos de visualização em 2017, o top cinco de países mais observados nesta plataforma é formado por Argentina, Brasil, Peru, Portugal e México. De resto, as equipas e jogadores da América Latina são os mais populares em número de visualizações.



Segundo garante o Youtube, em comunicado, a procura de material relacionado com o Mundial já ultrapassou o número de pesquisas relacionadas com os Jogos Olímpicos e outros eventos desportivos igualmente grandiosos.



Para ajudar Portugal a obter estes resultados, Cristiano Ronaldo contribuiu e muito, como não poderia deixar de ser. O craque português foi um dos futebolistas mais populares em tempo de visualização e pesquisa por país, acompanhado de outras super estrelas do mundo do futebol, como Neymar e Messi.



CR7 é líder incontestado em países como EUA e Reino Unido, figurando em segundo lugar no Brasil (liderado por Neymar) e em terceiro em França (Mbappé é rei e senhor neste país).



No que diz respeito ao que é visto, destacam-se naturalmente vídeos de repetições de jogos, destaques de jogadas mais bem conseguidas e truques dos craques. "Ao longo dos últimos dois anos, o tempo que as pessoas passaram a assistir a repetições de jogos no YouTube mais do que duplicou e, desde o último Mundial, os destaques de jogos de futebol aumentou 9x, enquanto que o tempo de visualização dos truques subiu 50%", garante a empresa.