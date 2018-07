Autor de missiva já se identificou.

14:15

Uma suposta carta aberta do selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, em que o treinador criticava violentamente a classe política do país, criou enorme polémica e acabou por se verificar que afinal não foi escrita pelo técnico vice-campeão do Mundo.

Adeptos de dentro e fora do país ficaram estupefactos com o teor das críticas de Dalic (amplamente publicitadas como tendo sido dele), que responsabilizava a classe política pelos problemas sociais do país, um dos mais pobres da União Europeia.