Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selecionador da Polónia desvaloriza ausência de Cristiano Ronaldo

Jerzy Brzeczek lembra que Portugal ganhou à Itália sem Cristiano e diz que a seleção tem "muitos jogadores de qualidade".

18:46

O selecionador polaco de futebol, Jerzy Brzeczek, desvalorizou esta quarta-feira a ausência de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, que considera ter muitos jogadores de qualidade, mas frisou a vontade da Polónia em vencer na quinta-feira.



"Sabemos que Portugal tem muitos jogadores de grande qualidade, ganhou à Itália (sem Cristiano Ronaldo) recentemente (1-0) e temos muito respeito por toda a equipa, mas estamos a jogar no nosso estádio e vamos fazer tudo para ganhar", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.



Também Bereszynski, defesa lateral que joga nos italianos da Sampdoria, considerou que "não interessa" quem joga por Portugal, porque os jogadores polacos estão apenas focados na sua equipa.



"Não interessa se o Cristiano Ronaldo está ou não. Respeitamos todos os jogadores, que são muito bons", frisou.



Bereszynski disse até ter pena que o avançado da Juventus não jogue, porque gosta de defrontar "os melhores, mas jogar com o campeão da Europa é um grande desafio e de certeza que vai ser um grande jogo".



Numa conferência de imprensa em que os jornalistas polacos lembraram por mais que uma vez o "jogo lendário" de 2006, em que a Polónia, também em Chorzow, ganhou a Portugal por 2-1, com dois golos de Eusebiusz Smolarek, na fase de qualificação para o Europeu de 2008, o selecionador polaco não quis 'abrir o jogo' sobre a equipa que vai fazer alinhar.



"Vamos alinhar com 11 jogadores: um guarda-redes, quatro defesas e o resto logo se verá", disse Brzeczek.



Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com três pontos, e a Polónia é segunda, com um, e defrontam-se quinta-feira, no Estádio Slaski, em Chorzow, na Polónia, a partir das 19h45 (em Lisboa).