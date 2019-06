Selecionador sérvio do Montenegro despedido por faltar a jogo com Kosovo

A Federação Montenegrina de Futebol (FMF) despediu o selecionador sérvio da sua seleção, Ljubisa Tumbakovic, por este não ter dirigido a equipa na sexta-feira no encontro da fase de qualificação para o Euro2020 frente ao Kosovo.Reunida de emergência na noite de sexta-feira, aquela federação "decidiu por unanimidade despedir Ljubisa Tumbakovic devido à sua decisão de não dirigir a equipa durante o jogo (contra o Kosovo), o que representa uma violação das suas obrigações profissionais", refere em comunicado a FMF.Ljubisa Tumbakovic era selecionador do Montenegro desde fevereiro de 2016.A FMF expressou ainda o seu lamento por dois dos seus internacionais de origem sérvia, Mirko Ivanic e Filip Stojkovic, terem estado ausentes do encontro, vítimas, segundo esta federação, de "pressões".Região habitada por uma maioria de albano-kosovares, o Kosovo declarou em 2008 a sua independência da Sérvia de forma unilateral, tendo a mesma sido reconhecida por 110 estados, entre os quais Montenegro, mas que recebeu oposição de países como a Rússia, China, Brasil, Espanha e a própria Sérvia.Tumbakovic, Ivanic e Stojkovic não figuraram na ficha do encontro Montenegro-Kosovo, jogado na sexta-feira em Podgorica e que terminou empatado 1-1. A partida foi disputada à porta fechada, uma vez que o Montenegro foi castigado pela UEFA devido aos cânticos racistas dos seus adeptos no jogo frente à Inglaterra, disputado em março último.