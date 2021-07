Seleções portuguesas de andebol de praia garantem lugar no Mundial

As seleções portuguesas masculina e feminina de andebol de praia asseguraram este domingo a presença no Mundial da modalidade, ao serem quintas classificadas nos respetivos quadros do Campeonato da Europa, a decorrer em Varna, na Bulgária.

Na luta por uma vaga no Campeonato do Mundo de andebol de praia, a seleção feminina foi a primeira a entrar em campo, frente aos Países Baixos, e venceu por 2-1 o jogo de atribuição do quinto lugar no Europeu.

As holandesas entraram melhor no primeiro 'set', impondo-se por 21-16, mas as lusas igualaram a partida no segundo parcial, vencendo por 14-15 e levando o encontro a 'shoot-out'.

No desempate, a formação portuguesa levou a melhor, vencendo por 6-9 e garantindo um lugar no Mundial.

A seleção masculina teve tarefa mais fácil, ao bater a Noruega por 2-0 (19-18 e 24-14), no jogo que decidiu o quinto e sexto classificados do Europeu, e apurou-se igualmente para o Campeonato do Mundo.