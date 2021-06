"Sem dúvida que vamos passar aos oitavos": Fernando Santos admite mudanças no onze e acredita na reconquista do título

Fernando Santos falou este domingo aos jornalistas, a partir de Budapeste, ainda sobre a derrota frente à Alemanha. O selecionador assumiu que a equipa acordou com a sensação de "pesadelo", mas que com o passar das horas os jogadores recuperaram a alegria e confiança de que vão singrar.O selecionador português diz acreditar que a Seleção vai chegar aos oitavos de final do Euro 2020 e, posteriormente, "jogo a jogo", pode voltar a conquistar o título. "A minha convicção é que Portugal pode ir à final e pode vencer", sublinha ainda o selecionador.Fernando Santos assume ainda poder "refrescar" o onze principal para o jogo frente à França, mas defende que isso não é um castigo para os jogadores, mas sim uma necessidade que se prende com factores como cansaço devido aos quilómetros e viagens que o grupo tem vindo a realizar.Sobre a desilusão dos adeptos e muitas críticas, o selecionador afirma manter o mesmo compromisso que manteve em 2016. O de o grupo lutar até ao último minuto para dar "alegrias" aos portugueses.