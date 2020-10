Destaque ainda para Rúben Guerreiro (Education First), que integrou a fuga do dia e recuperou a camisola azul, símbolo de líder do prémio da montanha.



João Almeida (Deceunink Quick Step) ficou esta quarta-feira em 15º na 17ª etapa da Volta a Itália e manteve a camisola rosa. A tirada foi ganha por Ben O’Connor (NTT), que chegou isolado à meta em Madonna Del Campiglio, a mais de 1500 metros de altitude, após 203 km em que o pelotão ultrapassou três montanhas de 1º categoria.Destaque ainda para Rúben Guerreiro (Education First), que integrou a fuga do dia e recuperou a camisola azul, símbolo de líder do prémio da montanha.

Na parte final da etapa, Wilko Kelderman e Jai Hindley (Sunweb), 2º e 3º da geral, atacaram Almeida, que se defendeu bem com a ajuda do colega de equipa Fausto Masnada. “Foi um bom ataque, mas sentia-me bem”, disse o ciclista luso.





Quinta-feira realiza-se a etapa mais temida do Giro: Pinzolo-Laghi di Cancano, 207km, que conta com duas subidas de 1ª categoria e uma de categoria especial, o Passo di Stelvio, a 2758 metros de altitude, onde quarta-feira estava a nevar. “É uma subida incrível. Já a fiz e estou muito entusiasmado. Tenho estado muito feliz com o meu Giro. Se perder a rosa, continuará a ser bom”, observou João Almeida.





Entretanto, a organização da prova informou que devido à pandemia de Covid-19, a França impediu o pelotão de atravessar a fronteira para os altos de Agnel e Izoard, ambos acima dos 2300 metros, na etapa de quinta-feira. Em vez disso, haverá uma tripla subida a Sestriere, a última a coincidir com a linha de chegada.