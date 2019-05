Sérgio Conceição aborda situação de tensão nas bancadas do Olival

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira a situação de tensão que ocorreu esta semana na bancada do Olival durante o FC Porto-Benfica, de juniores, pouco depois da expulsão de Rodrigo Conceição no duelo.Tudo porque, insatisfeito pela forma como um adepto se dirigira ao seu filho, alegadamente com vários impropérios à mistura, Sérgio Conceição decidiu tirar satisfações junto deste, gerando um foco de tensão que obrigou mesmo à intervenção de quem estava na bancada. Nas imagens, refira-se, é possível observar-se naquela zona a presença de Vítor Catão, que explicou depois a Record o que aconteceu."Foi uma situação de pai e filho, reação a um insulto, meter em causa o meu prestígio. No fim da época falarei, neste momento o mais importante é o jogo de amanhã. Neste momento, muitas vezes estou em desacordo com o Pedro Amorim [diretor de imprensa do FC Porto], mas neste momento estou de acordo. Foi uma situação que não tem muito a ver com o treinador do FC Porto", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting (amanhã, no Dragão, às 18h30), isto depois de Amorim ter afirmado que o técnico dos dragões não ia falar sobre o tema.