Sérgio Conceição ambiciona fazer melhor e admite que tem uma equipa "a abater"

O treinador do FC Porto assume mudança de dinâmica, mas afirma que a "base é a mesma".

Por Lusa | 15:14

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu esta segunda-feira a ambição de conseguir um bom campeonato e melhorar nas outras competições, no dia em que os campeões nacionais de futebol iniciaram a pré-temporada.



No final do primeiro treino da época de 2018/19, o técnico dos 'azuis e brancos' fez um balanço positivo do arranque dos trabalhos, comparando-o com o da época passada, quando os 'dragões' se sagraram campeões, chegaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões e às meias-finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga.



"Correu bem, dentro do esperado, dentro do que foi o primeiro dia do ano passado. O sentimento é sempre de grande ambição, de grande responsabilidade, de sabermos que partimos como campeões nacionais e isso traz essa mesma responsabilidade que estava a falar", disse Sérgio Conceição, em declarações do Porto Canal.



O treinador salientou a entrada dos novos reforços, algo que traz uma nova dinâmica ao trabalho.



"Nunca é tudo igual. Há sempre situações diferentes. Faz parte do nosso trabalho. Existe um ou outro jogador diferente. A dinâmica está lá, a base de sempre. Estamos preparados para uma época difícil, na qual somos a equipa a abater porque fizemos uma exibição excelente no campeonato nacional. Podemos fazer melhor nas outras provas, esse é um dos grandes objetivos. Vamos trabalhar como temos feito desde o primeiro dia que aqui entrei", rematou.



O plantel do FC Porto regressa aos treinos na terça-feira, com novo treino, no Olival.