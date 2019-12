FC Porto apura-se para a Final Four da Taça da Liga e defronta V. Guimarães

O FC Porto venceu em casa do Desportivo de Chaves por 4-2, em jogo da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga de futebol, assegurando a passagem à 'final four' da prova.

Apesar de o empate servir às aspirações 'azuis e brancas', os portistas não deram qualquer hipótese à equipa flaviense, a quem apenas a vitória interessava, e chegaram ao intervalo a vencer já por 3-0, com dois golos de Soares, aos oito e 16 minutos, e um de Marega, aos 26.

Já com o jogo decidido, a fase final da partida voltou a ter alguma emoção, com o Chaves a marcar dois golos, por Platiny (78) e André Luís (84), e o FC Porto um, através de Luis Díaz (80).

Jogo Em direto

Fim de jogo

Fim da 2ª parte

88' Kevin Medina (Chaves) recebe segundo cartão amarelo por uma entrada perigosa sobre Otávio. Muito imprudente o central colombiano

84' 2-4, GOLO! André Luis, remate com o pé direito no coração da área ao centro da baliza. Assistência de Platiny

80' 1-4, GOLO! Luis Díaz (FC Porto) remate com o pé direito no coração da área ao centro da baliza. Assistência de Fabio Silva

79' 1-3, GOLO! Platiny (Chaves) remate com o pé direito no coração da área ao centro da baliza. Assistência de Bachi

78' Marega Sai Fabio Silva Entra

73' Platiny (Chaves) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa sobre Sérgio Oliveira

64' Jesús Corona Sai Luis Díaz Entra

64' Wagner Sai Bachi Entra

52' Cartão amarelo mostrado a Jefferson (Chaves), depois de falta sobre Nakajima no meio-campo!

46' Danilo Pereira Sai Otávio Entra

46' João Gamboa Sai Platiny Entra

Início da 2ª parte

Intervalo

43' Niltinho Soares Rodrigues Sai João Correia Entra

41' Cartão amarelo mostrado a Chancel Mbemba (FC Porto), por travar o contra-ataque de André Luís

36' Cartão amarelo mostrado a Renzo Saravia (FC Porto), após falta sobre Niltinho!

29' Cartão amarelo mostrado a Kevin Medina (Chaves)!

26' 0-3, GOLO! FC Porto marca através de Marega

26' Penalty defendido! Moussa Marega (FC Porto) perdeu uma oportunidade única, remate com o pé direito defendido em direção ao centro da baliza.

23' Cartão amarelo mostrado a Danilo Pereira da equipa FC Porto!

16' Golo! Chaves 0, FC Porto 2. Tiquinho Soares (FC Porto) de cabeça no coração da área acertando no centro da baliza. Assistência de Shoya Nakajima.

8' 0-1! GOLO! FC Porto marca através de Soares

Início 1ª parte

Numa partida decisiva, Chaves e FC Porto encontram-se esta noite no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira num duelo do qual sairá a equipa apurada do Grupo D para a final four da Taça da Liga.: Diogo Costa; Saravia, Marcano, Mbemba e Manafá; Danilo, Sérgio Oliveira, Corona e Nakajima; Marega e Soares.