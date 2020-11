Sérgio Conceição está a preparar a dupla Taremi-Marega no ataque ao Marselha, no jogo da Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira (20h00) e que é importante para o apuramento para os oitavos de final da prova milionária.









O técnico testou uma mudança no sistema tático de 4-3-3 para o 4-4-2 no jogo com o Fabril (2-0) para a Taça de Portugal. E tudo aponta que será este o esquema adotado frente ao Marselha. Assim, Marega, poupado no Barreiro, vai ter um companheiro na frente de ataque. Taremi tem sido utilizado em quase todos os jogos e justificou a titularidade na partida com o Fabril, em que apontou um dos golos da vitória (Toni Martínez marcou o outro).

Sérgio Conceição acredita que pode ganhar em França e dar um passo significativo rumo ao objetivo traçado pelo clube: passar a fase de grupos. Depois do triunfo por 3-0 no Dragão, e com os franceses no último lugar do grupo, o técnico portista quer somar mais três pontos. O Man. City lidera o grupo C com nove pontos em três jogos, seguido do FC Porto com 6 pontos e do Olympiacos com 3. O Marselha tem zero. Um triunfo europeu ajuda os portistas a atenuar a insatisfação da Liga, onde é quarto (13 pontos) atrás de Sporting (19), Benfica (15) e Sp. Braga (15).

pormenores



Pepe em dúvida



O defesa-central Pepe não treinou ontem e continua em dúvida para o embate da Liga dos Campeões, pois ainda recupera da lesão no pé esquerdo.



Lesões



No boletim clínico portista figuram ainda os nomes de Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano e Marco Grujic (ambos fizeram treino condicionado e ginásio).



Sérgio e o... líder



“Se eu não tivesse resultados já não estaria aqui. O presidente pode gostar muito de mim mas gosta muito mais do clube”, disse Sérgio Conceição à UEFA.