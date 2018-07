Sérgio Conceição arrasa plantel do FC Porto e pede reforços

Treinador já terá comunicado a Pinto da Costa a necessidade de melhorar a equipa.

09:35

Sérgio Conceição confirmou, em declarações ao Porto Canal, a necessidade do FC Porto atacar o mercado em busca de mais reforços para a equipa. "Precisamos de soluções", sintetizou o treinador portista, que admitiu ainda haver alguns jogadores sem "capacidade" para alinhar nos dragões."Os golos sofridos surgiram a partir de erros que não podem acontecer. Tem a ver com o trabalho da linha defensiva, em que tivemos algumas dificuldades. Resultado era um pouco enganador ao intervalo. Depois fiz mexidas, fizemos um golo e podíamos ter marcado mais um ou outro. Não estivemos bem na eficácia", começou por dizer o treinador, prosseguindo: "Há ilações que vamos tirando. Há meia dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no FC Porto. É visível. Acabei a defesa com o Oleg da equipa B, o Mikel a central, o Leite que veio da B e o Janko. Depois à frente o Ewerton, o Bruno Costa, o André Pereira... Ou seja, miúdos que vieram da equipa B ou emprestados. Nós precisamos de soluções. Esta é a verdade e não o posso escamotear. Além disso, o Aboubakar veio mais tarde, o Marega e Brahimi treinam há uma semana... A capacidade dos miúdos e dos jogadores novos entenderem o que queremos não é a desejável", explicou Sérgio Conceição, citado pelo jornal Record.