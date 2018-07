Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição arruma com reforços do FC Porto

Treinador portista dispensa seis jogadores, incluindo dois que tinham acabado de chegar.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Sérgio Conceição cortou este sábado seis nomes ao plantel que tem à disposição no estágio que decorre no Algarve. Entre eles, dois (Saidy Janko e Ewerton) que tinham acabado de chegar como reforços e outros dois (Paulinho e Waris) contratados em janeiro. Os jovens Oleg Reabciuk e Mikel Agu completam a lista.



O treinador do FC Porto já tinha deixado bem evidente o seu desagrado em relação à falta de opções com qualidade, falando até em "meia dúzia" de atletas que não estariam ao nível portista. Ontem, os seis não treinaram e seguiram para a Invicta.



Com estas decisões, dos últimos sete reforços que chegaram ao Dragão - Gonçalo Paciência (regressado de empréstimo), Waris, Paulinho, Osório, João Pedro, Janko e Ewerton -, seis já não contam para Sérgio Conceição.

Um investimento milionário - nenhum valor foi confirmado oficialmente, mas só Waris terá custado à volta de seis milhões - que fica sem um retorno desportivo imediato.



O descontentamento do técnico azul-e-branco é cada vez mais evidente. Se alguns dos nomes cortados tiveram a sua chancela (Waris foi sugerido por Conceição, soube o CM), outros, como Janko e Ewerton, não faziam parte dos seus planos. Roger Guedes e Bissouma foram negócios que saíram frustrados e, com o aproximar do arranque competitivo, cresce a preocupação de Conceição. Após a segunda derrota da pré- -época, com Lille (1-2, e 3-4 nos penáltis), o técnico dispensou a habitual minipalestra na roda de união, indicando apenas aos jogadores que deveriam cumprimentar os adeptos presentes no Estádio do Algarve.



O treinador portista exige reforços com qualidade imediata e que, a não ser algo irrecusável, se mantenham no plantel Herrera e Brahimi, que terminam contrato no final da próxima temporada.