Sérgio Conceição associado ao Paris Saint-Germain

Unai Emery deve estar de saída.

18:50

Sérgio Conceição é um dos nomes associados à sucessão de Unai Emery no Paris Saint-Germain, diz o Record . O nome do treinador do FC Porto surgiu no site 'Paris United', que aborda o futuro do comando técnico dos parisienses.O referido site destaca a evolução de Conceição que tinha passado despercebida até agora e diz que uma eventual ligação ao PSG até pode nada ter a ver com Antero Henrique, diretor dos franceses que já trabalhou no Dragão, até porque é dito que este prefere André Villas-Boas.Conceição chegou esta temporada ao FC Porto depois de uma experiência no futebol francês aos comandos do Nantes. O treinador tem contrato com os azuis e brancos por mais uma temporada.Recorde-se que Unai Emery deverá estar de saída do Parque dos Príncipes, situação já confirmada pelo jogador dos parisienses Thomas Meunier.