Sérgio Conceição assume cautela: “Não podemos perder pontos”

Sabemos que não podemos perder pontos. Era leviano dizer que alguma coisa estava conquistada. Basta um jogo para as coisas ficarem iguais. As contas fazem-se no fim e ainda faltam seis jogos". Sérgio Conceição deixou claro, na conferência de imprensa de antevisão do encontro desta segunda-feira com o Paços de Ferreira, que, apesar dos dragões serem líderes isolados ...





