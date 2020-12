Sérgio Conceição ataca espanhóis

"Forma grosseira de condicionar os árbitros”. Foi assim que Sérgio Conceição (FC Porto) respondeu ao técnico do Tondela, Pako Ayestarán.





Tudo começou quando o espanhol atacou a postura do banco de suplentes do adversário durante o jogo para a Liga no Dragão (vitória portista por 4-3 sobre os beirões): “Parecia que queriam apitar o jogo.” Ora a resposta de Conceição foi contundente, na véspera de as duas equipas se reencontrarem, agora para a Taça de Portugal.