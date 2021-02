Sérgio Conceição 'avisa' Juventus para "dificuldade" de enfrentar FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta terça-feira que a Juventus "vai ter dificuldades" para bater a sua equipa na quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Sérgio Conceição reconheceu o poderio do conjunto italiano, no qual joga o português Cristiano Ronaldo, mas assumiu a ambição do FC Porto em "conseguir uma vitória" no desafio que se disputa no estádio do Dragão.

"São uma equipa forte, mas vão ter dificuldades frente a um FC Porto com mentalidade vencedora, com capacidade de perceber o que tem de fazer para ir à procura do resultado positivo, que é a vitória", disse o técnico dos 'dragões', na projeção da partida.