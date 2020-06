Sérgio Conceição: "Bruno Lage? Não gosto de ver um colega de profissão ser tratado assim"

Sérgio Conceição não quis fazer grandes considerações sobre a polémica do Benfica mas mostrou desagrado perante o que se tem passado em redor de Bruno Lage."Se gosto de ver discutido um colega de profissão na praça pública como está a ser discutido o Bruno Lage? Não gosto. Temos de aceitar este mediatismo, mas não gosto de ver um colega de profissão, seja ele qual for, ser tratado assim", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo o P. Ferreira, marcado para segunda-feira às 21h15.O treinador do FC Porto teve um discurso cauteloso no que diz respeito ao campeonato. "Ainda não ganhámos nada. As contas fazem-se no fim. Faltam seis jogos. Basta um para as equipas ficarem iguais. Não há forma de dizer outra coisa. É a realidade. Depois da retoma temos assistido a percursos inconstantes das equipas. Temos de continuar focados. Acreditamos que até ao fim as equipas vão ficar em melhor forma. Neste contexto difícil era leviano se dissesse que algo estava conquistado", afirmou.