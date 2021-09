Sérgio Conceição chama nove jogadores da equipa 'B' na preparação para o 'clássico'

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, chamou nove futebolistas da equipa 'B', entre eles o veterano Silvestre Varela, para o treino desta sexta-feira , de preparação do 'clássico' frente ao Sporting, dia 11 de setembro, no estádio José Alvalade.

A decisão do técnico portista decorre da impossibilidade de contar com os jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (República Democrática do Congo), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).

Os nove jogadores da equipa B que participaram no treino de hoje da equipa principal são Ricardo Silva, Zé Pedro, João Marcelo, Samba Koné, Bernardo Folha, Vasco Sousa, João Peglow, Danny Loader e Silvestre Varela.

No boletim clínico portista figuram os nomes de Marchesín, que fez tratamento e ginásio, e de Marko Grujic, que participou no treino, mas de forma condicionada.

Os 'dragões' voltam a treinar neste sábado, a partir das 10:00, no Olival, e a partida da quinta jornada, frente ao Sporting, no estádio José Alvalade, está marcada para dia 11 (sábado).