Sérgio Conceição fala em "espetáculo horrível" na Mata Real

Treinador do FC Porto diz que "não se jogou". No final da partida, não cumprimentou o técnico do Paços.

Por Daniela Espírito Santo | 22:43

No final da partida do FC Porto com o Paços de Ferreira, Sérgio Conceição era um treinador desiludido. Com a equipa, mas também com o que se passou dentro de campo.





"Estou completamente desiludido", confessou, durante a primeira entrevista pós-jogo, defendendo que, embora a equipa pudesse "ter feito mais na primeira meia hora de jogo", "não houve jogo depois do golo".



"Obviamente não gosto de perder, mas isto foi incrível. Não me lembro de estar presente num jogo assim. Havia constantemente jogadores caídos no chão", lamenta, falando em "anti-jogo" e culpando o árbitro por permitir tantas faltas.



"Gostava de saber o tempo útil de jogo. Não se jogou, praticamente", continua o técnico dos dragões que, no entanto, não atira as culpas só para fora da equipa.



"O desagrado é geral, com toda a dinâmica da equipa. Houve alguma apatia da equipa no início do jogo, que não é defensável", admite. "Falhamos um penálti e falhamos ocasiões que, normalmente, não falharíamos, mas foi um jogo incrível. Na reta final valeu tudo", remata.



Conceição não cumprimentou o treinador do Paços de Ferreira

Já na conferência de imprensa pós-jogo, Sérgio Conceição voltou a mencionar nunca ter visto "nada assim" num jogo. "Foi um espetáculo horrível", garantiu.



Confirmou, também, que não cumprimentou o treinador do Paços de Ferreira no final da partida, recusando-se a cumprimentar o adversário devido a palavras que este pronunciou durante o jogo e as indicações de "anti-jogo" que foi dando aos jogadores no decorrer da partida. "Não foi correto da parte dele", disse.

A meio da conversa com os jornalistas, voltou a irritar-se. "Vou comentar o quê? Um jogo que não houve?", ironizou, criticando as inúmeras paragens do jogo.



"O que vimos aqui hoje foi vergonhoso. O que se passou aqui foi uma vergonha. E nós fizemos parte dessa vergonha", repetiu, falando dos "artistas da arbitragem" e criticando a postura do árbitro.



Apesar disso, garantiu: "Vamos lutar e vamos chegar ao fim e conseguir o que toda a gente quer. Vamos lutar contra tudo e contra todos".