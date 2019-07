Sérgio Conceição conta com Aboubakar

Sérgio Conceição está a contar com a continuidade de Aboubakar no plantel do FC Porto, apurou oO avançado camaronês tem vários clubes interessados em garantir o seu empréstimo, mas o treinador do FC Porto não vai abrir mão do goleador que esteve lesionado durante quase toda a época passada.Aboubakar foi operado ao joelho esquerdo e acabou por sofrer uma microrrotura na coxa esquerda que o afastou da Taça das Nações Africanas (CAN).No entanto, já está recuperado e o técnico portista vê nele um reforço para a nova época. Em 2017/18 Aboubakar fez 43 jogos e apontou 26 golos. Na Liga somou 28 partidas e marcou 15 golos, sendo uma das peças fundamentais na conquista do título dos dragões.No entanto, a lesão que obrigou a uma operação ao joelho esquerdo estragou-lhe a temporada passada em que alinhou apenas em 8 jogos na Liga e fez quatro golos.A aposta de Sérgio Conceção no camaronês de 27 anos tem também que ver com o facto de tanto Soares como Marega terem mercado e poderem deixar o dragão a qualquer momento.É que estes dois avançados valorizaram e podem dar um retorno financeiro significativo aos dragões, que até já contrataram José Luís e Nakajima.O FC Porto continua no mercado à procura de um guarda-redes e o alemão Kevin Trapp, de 29 anos, surge agora na linha da frente.Inviabilizadas as contratações de Koubek e Greif, os dragões viram-se agora para Trapp. Um guardião experiente que pertence ao PSG, mas esteve emprestado ao Eintracht Frankfurt.