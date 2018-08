Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição contra venda de Brahimi

Técnico não está preparado para perder o argelino que é cobiçado pelo Mónaco.

Por Raul Teixeira e Mário Figueiredo | 12:13

Alarme no FC Porto. Sérgio Conceição não está preparado para perder o argelino Yacine Brahimi neste mercado e opõe-se à venda de um dos melhores jogadores do campeonato, apurou o CM.



O extremo argelino está a ser cobiçado pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, que se prepara para fazer um proposta pelo atleta que está em final de contrato. Brahimi está a estudar a renovação de contrato, mas o interesse de vários clubes dificultam a continuidade. É certo que os dragões estão no mercado, mas o técnico está ciente que a perda do argelino será irreparável, podendo mesmo comprometer alguns objetivos para esta época.



O extremo, de 28 anos, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e esta será a derradeira oportunidade para a SAD fazer um encaixe financeiro, podendo o jogador assinar por outro clube já em janeiro. Mesmo perante a possibilidade de sair a custo zero no final da temporada, o técnico, sabe o CM, considera o jogador imprescindível.



Brahimi não treinou esta quarta-feira no Olival e está em dúvida para a segunda jornada do campeonato no domingo com o Belenenses. O extremo limitou-se a fazer ginásio e trabalho de recuperação. A condição física do jogador está a ser gerida com pinças, depois da Supertaça com o D. Aves e na goleada na estreia na Liga sobre o D. Chaves (5-0). Só sábado é que o técnico ficará a saber se poderá contar ou não com o atleta para a deslocação ao Jamor para defrontar o Belenenses.