Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição critica curto período de descanso: "Partimos em desvantagem"

Imposição da operadora para jogar ao sábado em semana de Liga dos Campeões é criticada pelo treinador.

Por Paulo Jorge Duarte e S.G. | 01:30

"Partimos em desvantagem para o jogo com o Sp. Braga porque jogámos há três dias para a Liga dos Campeões, mas isso não serve de desculpa se as coisas correram mal." O lamento é de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão do jogo com a equipa bracarense, este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.



"Ter sido eliminado das competições europeias foi uma vantagem para o Sp. Braga. O adversário teve a semana para preparar o jogo e nós jogámos há dois ou três dias para a Liga dos Campeões", disse Sérgio Conceição na antevisão do embate entre os dois primeiros classificados do campeonato.



O técnico critica a data escolhida para o embate com os minhotos por causa da transmissão televisiva.



"Não percebo porque é que não podem jogar três grandes no domingo. Estamos sujeitos à vontade da operadora. Respeito, mas não entendo, porque queremos dar um bom espetáculo, queremos que todos os jogadores estejam a grande nível", acrescentou o técnico portista.



Na época passada, estalou a polémica entre Sérgio Conceição e Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga. "Algumas pessoas ficaram aziadas porque disse que este adversário era candidato ao título. Espero que o Abel Ferreira me cumprimente. Não posso dizer outra coisa sobre este jogo: vamos defrontar uma equipa que é candidata ao título", afirmou Sérgio Conceição.



O treinador portista afasta, por isso, cenários de euforia. "Depois da derrota com o Benfica, todos diziam que ia ser mais difícil. A verdade é que tudo muda e não podemos esquecer que o Sporting está a dois pontos, o Benfica a quatro, mas os dois primeiros jogam entre si esta jornada", lembrou Sérgio Conceição.



"Temos, por isso, que estar focados no objetivo principal para a época. Há muita expectativa em torno deste jogo mas está a ser preparado da mesma forma séria que preparamos todos os outros", finalizou o treinador.



Técnico do Sp. Braga: "Que seja um grande espetáculo"

"Queremos manter-nos fiéis à nossa identidade e jogar para vencer do primeiro ao último minuto", disse Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga, na antevisão ao jogo com o FC Porto (este sábado, às 20h30).



Dragões e bracarenses chegam a esta partida na liderança partilhada da Liga – ambos com 21 pontos – e o técnico dos arsenalistas não esquece o caminho trilhado pelo FC Porto nas competições nacionais e internacionais, encarando a partida desta noite como sendo um grande desafio.



"Vamos defrontar o campeão em título. Uma equipa que está na liderança do campeonato e em primeiro lugar do seu grupo na UEFA Champions League. Com uma forma de jogar versátil e variável, que se adapta ao jogo apoiado, ao jogo em largura ou ao jogo interior.



É mais um grande desafio e uma grande oportunidade para nós", destacou o técnico. Ainda assim, e de olhos postos na vitória, Abel Ferreira espera uma equipa audaz e ambiciosa: "O que mais quero é que os meus jogadores, aconteça o que acontecer, porque nada vai mudar o nosso trajeto, tenham coragem e audácia para desafiar o nosso adversário", defendeu.



Apesar de querer sair do Dragão com três pontos, o técnico lembra que a partida de hoje não é decisiva e espera, acima de tudo, um bom jogo: "Que seja um grande espetáculo, que as três equipas se respeitem e deem o melhor de si", sublinhou.



O bom início de época do Sp. Braga tem permitido aos adeptos sonharem com um possível título nacional, mas o treinador prefere manter os pés assentes na terra. "É muito fácil criar expectativas. Em maio, o objetivo é ficar entre os quatro primeiros lugares. Vamos lutar e ver até onde somos capazes de nos desafiar", disse.



Herrera com renovação em aberto

O processo de renovação do contrato do médio mexicano Héctor Herrera não está parado. O jogador regressou à titularidade e às alternativas disponíveis para Sérgio Conceição. O mexicano deu instruções ao empresário para voltar à mesa de negociações com o FC Porto.



Raúl Silva e Xadas de regresso

O defesa Raúl Silva e o médio-ofensivo Bruno Xadas são as novidades da lista de convocados do Sp. Braga para o jogo de hoje com o FC Porto. O defesa-central brasileiro está afastado da competição desde 16 de agosto, dia em que se lesionou no jogo da Liga Europa frente ao Zorya, em Braga.



Também Xadas regressa após longa paragem: estava lesionado desde 26 de agosto e essa lesão inviabilizou a saída para o Mónaco.