Sérgio Conceição desespera por reforços no Porto

Mercado fecha sexta-feira e a SAD não satisfez pedidos do técnico.

Por João Pedro Óca | 10:38

Sérgio Conceição vive dias difíceis no comando técnico do FC Porto. A SAD dos dragões está com dificuldades em satisfazer os desejos do treinador no que respeita às movimentações no mercado.



A prioridade do técnico é contar com mais um lateral-esquerdo, mas as limitações financeiras e o aproximar do fecho da janela de transferências (sexta-feira) colocam em causa a conclusão desse dossiê.



O defesa Zakarya esteve perto de assinar, mas chumbou nos exames médicos.



Além de um lateral, o técnico gostaria de ter à disposição mais uma opção para o meio-campo e outra para o ataque, mas estes processos também se complicaram.



A SAD não tem capacidade para entrar em loucuras, do ponto de vista financeira e, assim, as oportunidades de negócio escasseiam.



Conceição sente que o plantel é curto para atacar todas as provas e, até sexta-feira, vai lutar contra o tempo para encontrar soluções.