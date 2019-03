Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição diz que derrota com o Benfica "não pesa" na 'Champions'

Treinador dos dragões diz que apesar de esperar um jogo difícil vai jogar para ganhar, mas “sem pressa”.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Sérgio Conceição garantiu esta terça-feira que a derrota com o Benfica (1-2) no passado sábado em nada vai afetar o jogo de hoje com a Roma, referente à 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Durante a conferência de imprensa de lançamento do encontro, o técnico do FC Porto foi questionado sobre o momento complicado que a Roma e o seu treinador estão a passar. E disse: "Os treinadores estão sempre na corda bamba. Também perdi o último jogo e isso não pesa. Tudo o que se passa à volta dos jogos, pouco conta quando o árbitro apita", lembrou.



Para Conceição, o equilíbrio no jogo vai ser fundamental. "Percebemos que temos de ganhar, mas não com pressa, ou seja, queremos fazer golos, mas de uma forma consistente em termos defensivos, percebendo os pontos fortes do adversário."



O técnico espera um jogo difícil mas considera que cabe ao FC Porto criar condições para marcar. "A Roma está a defender um resultado favorável [venceu por 2-1, em Itália]. O importante é percebermos isso e agir devidamente", disse, lembrando que o importante é ter vincadas as caraterísticas da equipa. "Todos os jogos são diferentes e cada um com a sua história. O importante é o nosso trabalho, a dinâmica, aquilo que temos de fazer em função das nossas caraterísticas como equipa, o que não aconteceu no último jogo", esclareceu.



Para hoje, Conceição já pode contar com Marega, que falhou o jogo da 1ª mão por lesão. Questionado sobre se essa situação dá mais confiança, desvalorizou. "A nossa confiança não tem a ver com um jogo ou outro, tem a ver com o que se faz, com o que é a nossa exigência, rigor e capacidade de trabalho" Sobre a possibilidade de colocar de início Soares e Marega, explicou: "Tudo vai depender da estratégia para o jogo."



"Foi difícil de digerir"

Otávio, médio do FC Porto que acompanhou o treinador na conferência de imprensa, reconheceu, ontem, o desaire do último fim de semana no clássico. "Foi uma derrota difícil de digerir, mas o que importa é o jogo de amanhã [hoje]."



"Jogo muito importante"

"Tenho consciência de que é um jogo muito importante para todos. Temos de encarar este como sendo o encontro das nossas vidas. Queremos fazer uma grande partida para passarmos aos quartos de final da Champions", disse ontem Eusebio Di Francesco, treinador da Roma.



Mudanças à vista no onze de Conceição

São esperadas algumas mudanças no onze inicial do FC Porto para o jogo de hoje, relativamente à equipa que começou a partida frente ao Benfica, no passado sábado. Militão pode regressar à direita da defesa, Danilo ao meio-campo defensivo e Soares deverá fazer dupla no ataque com Marega. Para conferir a partir das 20h00.