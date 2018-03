Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição diz que os "próximos jogos são muito importantes"

Treinador do FC Porto admite que a equipa está numa boa posição para chegar ao título, mas ainda faltam “nove finais”.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Os dois próximos jogos serão muito importantes, pois antecedem a paragem do campeonato para os compromissos das seleções", disse ontem Sérgio Conceição na antevisão do encontro de hoje em Paços de Ferreira.



O técnico do FC Porto desvalorizou a ausência de vários jogadores-chave, embora reconheça que seria importante ter todos à disposição: " Todos os jogadores são importantes e, quando alguém falta, outro irá colmatar a sua ausência".



Sobre o adversário, Conceição admitiu que a ambição de continuar no topo destacado será decisiva para ultrapassar os pacenses. "É um campo complicado. O Paços é um clube que tem sócios muito apaixonados. As equipas são sempre muito competitivas e criam dificuldades. Vamos à luta com aqueles que temos, sempre com a mesma ambição, determinação e motivação. Se estivermos ao nosso nível, temos condições para chegar a Paços e ganhar".



Questionado se o título é um sonho ou uma obsessão, o técnico foi perentório: "O título nesta casa não tem de ser um sonho. Sonho é para as equipas que não estão habituadas a ganhar. Nós estamos. Estamos numa situação boa. Faltam nove jogos e temos de os encarar como finais".



Outro assunto que não faltou na conferência de imprensa foi o recente caso que envolve Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica. "A partir do momento em que entramos no Olival, toda a bicharada fica fora, seja toupeira ou não... contratos [renovações]. Estamos completamente focados no nosso trabalho. No balneário não se comenta", disse o treinador, sublinhando que existem no clube pessoas competentes para falarem desses assuntos. Já sobre o jogo, a opinião de Conceição é diferente: "De futebol falamos eu e o presidente".



Aboubakar justificado

Conceição explicou a aposta em Aboukakar no onze do FC Porto com o Liverpool, em Anfield. "Queríamos prepará-lo para o campeonato, o que ele ganhou em 80’ de jogo foi importante para aquilo que pode fazer em Paços".



Dupla inédita na frente

Gonçalo Paciência e Aboubakar podem fazer hoje o primeiro jogo juntos na frente de ataque. Os avançados nunca coincidiram em campo, mas, diante do P. Ferreira, deverão entrar de início. O avançado português foi titular no clássico, frente ao Sporting na última jornada, mas ficou no banco no duelo com o Liverpool.



Quatro alterações

Sérgio Conceição deverá operar quatro alterações no onze, esta noite, e relativamente ao último encontro para a Liga dos Campeões, em Liverpool (0-0). Reyes, André André, Waris e Bruno Costa deverão ceder os lugares a Marcano, Sérgio Oliveira, Brahimi e Paciência.



À espreita de registo único

Se o FC Porto vencer hoje, o P. Ferreira alcança o melhor registo em jogos fora de casa para o campeonato. Os dragões nunca venceram quatro jogos seguidos fora na Liga esta época. Em 12 jogos, ganharam nove.



Gian e Leão são baixas

Os médios Gian, que cumpre o segundo jogo de suspensão, e André Leão, que recupera de uma fratura no pé esquerdo, são baixas para João Henriques, treinador do P. Ferreira.



"Não somos todos maçãs podres"

João Henriques lamentou o clima de suspeição que tem assolado o futebol português, sobretudo nos últimos meses, com alegações polémicas que afetam os clubes ditos mais pequenos, como o P. Ferreira. "Vamos falar, todos, de coisas positivas, para que se acabe com estas maçãs podres do futebol. A dada altura parece que passamos a ser todos maçãs podres. E não somos. Há muita gente boa no futebol, há muita qualidade. Portugal, um país tão pequeno, consegue fazer coisas tão boas ao nível do futebol! ", disse o treinador do P. Ferreira, que se referiu à suspeita levantada pelo empresário César Boaventura em relação a uma eventual negociação de Quiñones, ex-defesa do FC Porto ao serviço do Paços, na semana que antecedeu o jogo de hoje. "É uma situação caricata e ridícula", garantiu o técnico dos castores que, falando de futebol puro e duro, assumiu que o Paços pode fazer uma surpresa. "Vamos agarrar-nos ao que pudermos mesmo sabendo que a possibilidade de conquistarmos pontos é mínima. Sabemos que o FC Porto ainda não perdeu qualquer jogo oficial em provas nacionais e que, por isso, será uma partida tremendamente difícil", adiantou João Henriques, que quer aproveitar o jogo frente ao líder do campeonato para mostrar "o real valor" da equipa e não acredita que as baixas no FC Porto possam ser encaradas como facilidades.