Sérgio Conceição diz que vitória frente ao Benfica foi "sem espinhas"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que a vitória de sábado frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a I Liga de futebol, foi conseguida "sem espinhas".

Em conferência de imprensa de antevisão da partida relativa à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico de Coimbra, o treinador dos 'dragões' falou do clássico da última jornada do campeonato para evidenciar o "excelente trabalho" dos jogadores portistas e desvalorizar as críticas à arbitragem feitas pelo adversário.

"É verdade que aquilo que são os temas quentes têm a ver com o clássico. Quando se fala do jogo jogado, a opinião é unânime em considerar o FC Porto a equipa mais forte, com mais oportunidades. Fomos muito mais fortes do que o adversário, mais intensos. E não foi um pouco à imagem do que aconteceu na Luz, não foi. O início de construção foi diferente. Isso é que era importante realçar. Fomos individualmente melhores. Foi sem espinhas", começou por dizer.

Sérgio Conceição lamentou ainda todas as críticas feitas à arbitragem pelo Benfica nos últimos dias, e lembrou que "associar a vitória do FC Porto a possíveis erros de arbitragem é de uma tremenda injustiça, tendo em conta o fenomenal jogo" que os seus jogadores fizeram no Dragão.

"Tivemos momentos em que a arbitragem foi, num ou outro momento, a favor da nossa equipa, noutros do adversário, mas dizer que a nossa vitória foi pelos erros de arbitragem é uma tremenda injustiça. Nós estamos habituados a superiorizarmo-nos ao Benfica. Não temos de pedir desculpa por ganhar ao Benfica, pois não?", questionou.

Sobre o próximo jogo, da Taça de Portugal, o técnico portista admitiu que está a ser preparado da mesma forma que todos os outros.

"Estamos a encarar da mesma forma que todos os outros jogos. A nossa preocupação é prepararmo-nos da melhor forma possível para vencermos e para estarmos na final da Taça de Portugal. É esse o nosso objetivo", simplificou o treinador que não admitiu fazer poupanças neste encontro: "Vou ver o estado físico dos jogadores e quem estiver em condições vai iniciar o jogo. O mais importante é o jogo de amanhã [quarta-feira]".

Sérgio Conceição salientou ainda a imensa vontade de vencer a Taça de Portugal, uma prova que, já admitiu, ser querida para si.

"É sempre especial jogar finais, bem como fazer o trajeto para estar nesses momentos e nós queremos muito estar na final. Tive oportunidade de estar na final com dois clubes diferentes, como treinador, e já a venci como jogador. É uma competição muito bonita e que fecha a época de uma forma espetacular. Vamos lutar para sermos mais felizes do que nos outros anos", acrescentou.

O FC Porto, da I Liga, recebe esta quarta-feira, às 20:45 horas, o Académico de Viseu, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol. Na primeira mão as duas equipas empataram 1-1, em Viseu.