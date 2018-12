Sérgio Conceição e a expulsão no Bessa: "Não é normal um palavrão num momento mais efusivo?"

Treinador do FC Porto não entende por que razão o caso foi tão empolado.

13:36

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou a sua expulsão no Bessa e não entende por que razão o caso foi tão empolado.



O técnico dos Dragões, que compareceu na sala de imprensa para fazer a antevisão do encontro desta sexta-feira, com o Portimonense, diz que se limitou a soltar um palavrão num momento efusivo.

"Ninguém gosta de ser expulso e nestas três expulsões que tanto falam não apanhei qualquer castigo, não fiz nada de grave para que isso acontecesse. Uma vez saí da área técnica, noutra aconteceu mesma coisa e agora foram os festejos. O jogo contra o Boavista foi difícil, foi um dérbi muito intenso e estávamos precavidos para isso. Não contava que o Boavista não jogasse futebol. Outro candidato ao título que foi ao Bessa e sofreu 12 faltas, conta nós foram mais do dobro", analisou o treinador.