Sérgio Conceição em Liverpool com 20 jogadores

Comitiva partiu esta manhã para Inglaterra. Conheça os convocados do FC Porto.

10:21

Sérgio Conceição convocou 20 jogadores para defrontar o Liverpool na terça-feira, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (19H45). O FC Porto partiu esta manhã para Inglaterra com a comitiva dos azuis e brancos a ser chefiada pelo presidente Pinto da Costa.



Com os lesionados Marega, Soares e Danilo a ficarem na Invicta, Conceição 'reforçou-se' na equipa B com Luís Mata e Bruno Costa.



A chegada da equipa está prevista para cerca das 12h20, estando agendada a conferência de imprensa do treinador e de um jogador para as 17H45. A equipa treina no relvado do estádio de Anfield às 18H30.



Na 1.ª mão dos 'oitavos', o FC Porto perdeu por 5-0 no Estádio do Dragão.



Lista de convocados: Casillas, José Sá (guarda-redes); Maxi, Marcano, Brahimi, Aboubakar, Óliver, Alex Telles, Gonçalo Paciência, Herrera, Corona, Waris, André André, Ricardo, Reyes, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe, Diogo Dalot, Luís Mata e Bruno Costa.